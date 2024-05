Com’era il menù del Met Gala 2024? Un favola da mangiare con gli occhi e non solo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 8 maggio 2024) I riflettori si sono spenti da poco sul Met. Ed è proprio adesso che arrivano le notizie più succulente. Per esempio, Vogue ha rivelato ilideato dallo chef Oliver Cheng per l’evento. E anche in questo caso, è stato rispettato il tema della serata, ovvero il risveglio della moda, bella addormentata. “Volevamo creare unche fosse romantico ed etereo utilizzando i migliori ingredienti di stagione“, ha raccontato a Vogue chef Cheng. I fiori eduli sono stati usati quasi in ogni portata. Per iniziare, insalata di verdure primaverili con spuma di fiori di sambuco, vinaigrette di lamponi e crumble di olive. Un piatto sistemato per assomigliare alla terra, decorato con crostini a forma di farfalla. La portata principale? Un filetto di manzo servito con una rosa di tortellini. L’impiattamento prevedeva che ...