Bro mettiti la lingua nel cu*o che mi sembra un’attività più utile per la tua flora intestinale Fedez asfalta l’ex naufrago Pietro Fanelli

Con la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez ha completamente cambiato vita. Oltre ad essere coinvolto sempre più spesso in serate e party notturni, il rapper si sta godendo la sua nuova vita da single, come lo dimostrano le sue ...

Rocco Buttiglione, le "lezioni" sorprendenti: "Il sesso è dinamite, i ragazzi hanno paura" - In questa bolla non si esibisce l'addome, ma la conoscenza. E il nostro Fedez è Rocco Buttiglione . Sì, lui. Filosofo, ex ministro per le Politiche Comunitarie, ex leader centrista. Su Quora, quasi ...

''Fedez è scappato a razzo dalla Ferragni appena lei è inciampata'': Cesara Buonamici e la pesante accusa al rapper - " Fedez è scappato a razzo dalla Ferragni appena lei è inciampata " , sottolinea la giornalista parlando del comportamento adottato dal 34enne con l'ora ex moglie, mamma dei suoi due figli. "La ...