Caccia al Ladro | Riconosciuto dai Vestiti - Arrestato in 15 Minuti sul Lungomare Sud

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Pescara - Una rapida azione della Squadra Volante ha portato all'arresto di unche aveva fatto irruzione in un bar sulsud, portando via denaro e generi alimentari. L'intervento è avvenuto alle cinque di questa mattina, dopo che il proprietario del locale ha scoperto il furto al momento dell'apertura. Gli agenti hanno visionato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, individuando ilche era entrato forzando una finestra e poi fuggito con la refurtiva. Grazie anche ai dettagli dell'abbigliamento, gli operatori sono riusciti a riconoscerlo: pochidopo, il malvivente è stato intercettato e, denunciato per furto aggravato. leggi tutto

