Vertice Cruciale | Marelli Sulmona al Centro dell' Agenda Regionale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L'Aquila - Il 10 maggio alle ore 15, unavrà luogo per discutere del futuroo stabilimento Magnetidi. La Regione Abruzzo ha convocato l'azienda e i rappresentanti sindacali per valutare attentamente la situazione industriale e occupazionalea fabbrica peligna. La richiesta di questo incontro urgente è stata avanzata dai sindacati il 24 aprile scorso, preoccupati per il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali già a partire dal prossimo giugno. La produzione del Ducato si fermerà nel 2028, e nonostante la ricerca di nuove commesse da partea Direzione aziendale, alcune lavorazioni sono prossime alla scadenza. Inoltre,non ha vinto la gara per la piattaforma large di Stellantis, aggiungendo ...