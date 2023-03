Usa | si schiantano due elicotteri militari | almeno nove vittime

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ninnitarantino : RT @fattoquotidiano: Usa, due elicotteri militari si schiantano durante l’addestramento: “Fino a 9 vittime” - SkyTG24 : Usa, si schiantano due elicotteri militari: si temono nove vittime - InfinitoIsacco : RT @fattoquotidiano: Usa, due elicotteri militari si schiantano durante l’addestramento: “Fino a 9 vittime” - fattoquotidiano : Usa, due elicotteri militari si schiantano durante l’addestramento: “Fino a 9 vittime” - fisco24_info : Usa, due elicotteri Blackhawk si schiantano durante addestramento: Almeno nove i morti accertati. L'incidente è sta… -

Due elicotteri Black Hawk dell'esercito americano si sono schiantati durante un addestramento nel Kentucky nella notte. Lo riportano i media americani. 'Non si conoscono le condizioni dei membri dell'...Alcuni testimoni affermano di aver sentito un'esplosione seguita da due rimbombi. Sull'incidente, che è avvenuto alle 21:35 (03:35 in Italia), è stata aperta un'inchiesta.Due elicotteri militari HH60 Blackhawk si sono schiantati al suolo nella notte in Kentucky, nella contea di Trigg , provocando - secondo i notiziari locali ripresi dalla Bbc - ' fino a 9 morti' . I ...

Usa, due elicotteri militari si schiantano durante l’addestramento: “Fino a 9 vittime” Il Fatto Quotidiano

Due elicotteri militari Usa, HH60 Blackhawk, sono caduti in Kentucky, nella contea di Trigg, durante una missione di addestramento di routine. Lo ha detto alla Bbc un portavoce della base militare di ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...