Thomas Bach risponde ai governi europei dopo le accuse: "Atteggiamento deplorevole" (Di giovedì 30 marzo 2023) "deplorevole". Non usa mezzi termini il Presidente del CIO Thomas Bach, il quale nelle scorse ore aveva aperto a un ritorno alle competizioni degli atleti russi e bielorussi solo se schierati apertamente contro l'invasione in Ucraina e ovviamente se non affiliati all'esercito russo. I fatti risalgono a due giorni fa, quando la massima autorità del Comitato Olimpico Internazionale attraverso una dichiarazione aveva aperto a un reintegro degli atleti esclusi fino a questo momento, chiamati però a partecipare agli eventi a titolo personale, dunque senza né bandiera né divisa. Un modo questo per "allineare" la guerra tra Russia e Ucraina al livello di tutti gli altri conflitti a livello mondiale che non determinano però l'assenza da parte delle personalità sportive nelle competizioni". Una decisione che ha trovato l'irritazione di molti ...

