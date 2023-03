SKY | “Kim potrebbe chiedere un contratto più alto per restare a Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 30 marzo 2023) Secondo Sky Sport Kim Min Jaeunpiùperse dovessero arrivare altre offerte Kim Min Jae è uno degli elementi più corteggiati del. Secondo i rumors dei giorni scorsi, tre big europee hanno palesato il proprio interesse per il difensore sudcoreano, alla sua prima stagione all’ombra del Vesuvio dopo la precedente esperienza al Fenerbahce. In Premier League Manchester United e Liverpool vorrebbero aggiudicarsi le sue prestazioni, mentre in Ligue One pare che il centrale difensore piaccia al Paris Saint Germain, nonostante le smentite del club parigino. Kim è stata una vera sorpresa perché nessuno credeva che, subito, ilindividuasse il degno sostituto di Kalidou Koulibaly. Per Marchetti Kim ...