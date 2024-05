Previsioni meteo - weekend soleggiato e Festa della mamma con 30 gradi Da lunedì nuovo peggioramento

Alcune regioni oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile ). Fra esse la Puglia , più precisamente il tarantino ed il Salento . Il dipartimento della Protezione civile ha ...

Meteo, ultime piogge e temporali al Sud: da venerdì 10 sole e clima mite - meteo, ultime piogge e temporali al Sud: da venerdì 10 sole e clima mite - L'alta pressione si espande gradualmente sul Mediterraneo e l'Italia: verso il fine settimana prevale il sole con temperature in aumento ...

Previsione meteo Roma e Lazio 9 maggio: cielo nuvoloso, si fermano le piogge - Previsione meteo Roma e Lazio 9 maggio: cielo nuvoloso, si fermano le piogge - Cielo parzialmente nuvoloso oggi, giovedì 9 maggio, in tutto il Lazio, ma temperature alte, anche fino a 26 gradi ...

Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani venerdì 10 maggio - previsioni meteo Trapani: il bollettino per domani venerdì 10 maggio - Le previsioni meteo per Venerdì 10 Maggio a Trapani prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà abbastanza consistente, con valori ...