Lago di Como | diventerà un resort del turismo di lusso?

(Di giovedì 9 maggio 2024) La star di Hollywood ha lanciato ildicome undidelinternazionale, portando ricchezza ma molte contraddizioni: come si vive dove tutti vogliono andare in cvacanza?

Varenna (Lecco), 28 aprile 2024 – La Sp 72 è chiusa per frana. Di nuovo. La strada provinciale 72 del lago di Como è al momento chiusa tra Lierna e Varenna per uno smottamento. Lo comunica il sindaco di Lierna Silvano Stefanoni: “Attenzione, la ...

Milano – È Milano la meta preferita dei “ paperoni ” stranieri che desiderano acquistare Case di lusso in Italia. È Quanto emerge da una analisi di LuxuryEstate.com, portale immobiliare nel settore del lusso e partner di Immobiliare.it, che ha ...

Al lago e su terra. Via alla maxi esercitazione - Al lago e su terra. Via alla maxi esercitazione - Esercitazione aeronavale nel golfo di Salò per preparare la stagione estiva sul Garda. Coinvolte forze dell'ordine, soccorso e volontari.

E poi è arrivato George (Clooney): ovvero, come il turismo ha trasformato il Lago di Como - E poi è arrivato George (Clooney): ovvero, come il turismo ha trasformato il lago di como - Il paese di Laglio, circa 800 anime sotto un piccolo campanile sul lago di como, ha vissuto più o meno senza un sussulto da quando è stato fondato dagli antichi romani. Poi nel 2002 è arrivato George ...

“Da Manchester al Lago di Como, in 14 ore ho speso meno che a Londra”. Il racconto che infiamma l’Inghilterra - “Da Manchester al lago di como, in 14 ore ho speso meno che a Londra”. Il racconto che infiamma l’Inghilterra - span;>Se il lago di como è uno dei luoghi piu glamour del mondo, si può azzardare un paragone tra i costi di un weekend sul Lario con quelli di uno a Londra Lo ha fatti, raccontandolo diffusissimo ...