Colpì con un pugno una senzatetto che morì dopo un anno e mezzo di coma | 23enne fugge dai domiciliari

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bergamo. La misura cautelare disposta dal giudice era quella degli arresticon il braccialetto elettronico. Però il dispositivo non era disponibile, quindi Joseph Saber, tunisino di 23 anni, non aveva nessuna apparecchiatura alla caviglia nonostante dovesse rimanere chiuso in casa. E qualche giorno fa è scappato, di lui si sono perse le tracce. Il giovane è accusato di omicidio preterintenzionale perché la sera del 21 luglio 2022con unMiriam Migliore, 41 anni, che come lui viveva alla stazione, entrambi con problemi di droga e alcolismo. La donna andò ine da quella sera non si riprese più. Fu operata alla testa, ma rimase incosciente e intorno alla metà dello scorso marzoall’ospedale di San Giovanni Bianco, dov’era stata trasferita. In realtà il tunisino l’aveva ...