Atalanta - è il tuo momento | la finale è vicin - batti il Marsiglia e scrivi un’altra pagina di storia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bergamo. Comunque vada, sarà un successo. Bisogna partire da qui per presentare, una partita che vale unadi Europa League. Oppure, una semidi una competizione europea, la seconda nellache la Dea si trova a giocare. Ecco, tornate a una quindicina d’anni fa: se siete tifosi nerazzurri e avete aperto i social, vi saranno capitati i più classici ricordi che riportano alla mente momenti belli e meno belli. Nel 2011 di questi tempi si celebrava la promozione in Serie A con Stefano Colantuono al timone. Oggi la realtà racconta della possibilità, più che credibile, di andare a giocarsi un trofeo europeo. Cosa ci insegna questo? Che l’lanon la deve “fare”. Perché la sta già scrivendo, da giorni, settimane, mesi, ma ...

L'esame di maturità è una di quelle tappe che non si dimentica mai. Kjell Watjen non potrà dimenticare la giornata di martedì 7 maggio 2024, perché in mattinata ha effettuato la prova di matematica poi è volato a Parigi per Psg- Borussia Dortmund, ...

di Fabrizio Carcano È arrivata la notte più attesa per l’Atalanta e per . La più attesa da trentasei anni: alle 21 al Gewiss Stadium, esaurito ovviamente, la Dea si gioca per la seconda volta nella sua storia l’accesso ad una finale europea. ...

Finale Epica Sky e NOW Pechino Express: chi vincerà la Sfida lungo la Rotta del Dragone - finale Epica Sky e NOW Pechino Express: chi vincerà la Sfida lungo la Rotta del Dragone - Dopo oltre 5000 chilometri attraverso 3 Paesi straordinari, Vietnam, Laos e Sri Lanka, si conclude domani giovedì 9 maggio, in esclusiva su Sky Uno e n streaming su NOW ,la straordinaria avventura lun ...

Atalanta per la storia, Gasperini “Non poniamoci limiti” - Atalanta per la storia, Gasperini “Non poniamoci limiti” - BERGAMO (ITALPRESS) – Si riparte dall’1-1, si riparte da un pareggio e da 90 minuti di fuoco in cui l’Atalanta cercherà di strappare la qualificazione alla finale di Europa League. Un traguardo storic ...

"Attenzione, finale difficile. E’ una tappa-trappola" - "Attenzione, finale difficile. E’ una tappa-trappola" - Il più atteso è lo sloveno Pogacar che in Toscana ha già messo una sua firma. Dopo nove anni il nostro territorio torna al centro della corsa in rosa.