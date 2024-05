Il Globalista | Pedro Sánchez e la Catalogna al voto | una sfida per il governo in vista delle Europee

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il premier spagnolo si sta preparando alle elezioni Ue di giugno, ma quelle catalane arrivano prima e sono un banco di prova per il suo, che deve destreggiarsi tra il rapporto con gli indipendentisti e la «macchina del fango» messa in moto dall'opposizione

