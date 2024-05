Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024 - tappa Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme | tutti i paesi e le province attraversati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024)giovedì 9 maggio va in scena la sestadel: una frazione di 180 km dadel. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura con una giornata mossa caratterizzata da una dozzina di chilometri su sterrato e da uno strappo al 20% nel finale. Potrebbero esserci degli attacchi e anche gli uomini di classifica potrebbero mettersi in moto. Primi 70 km pianeggianti, poi andrà affrontata la salita di Volterra (GPM di quarta categoria). A seguire diversi saliscendi per giungere al km 130,inizieranno 9,2 chilometri su sterrato con lo strappo di Grotti. A quel punto mancheranno quaranta chilometri all’arrivo, altro tratto mosso per arrivare ai 2,4 ...