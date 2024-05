Ora il governo approvi il quoziente familiare

(Di giovedì 9 maggio 2024) Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la natalità, ci racconta le sue aspettative sulla quarta edizione degli Stati Generali della Natalità

"C'è una strategia che il governo ha messo in campo nel momento nel quale il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inserito la delega e la scelta dell'utilizzo delle risorse del Pnrr insieme a quelle del fondo di sviluppo e coesione. Sono ...

Roma, 12 apr. (askanews) – “E’ una giornata estremamente importante, che ci permette di allargare l’orizzonte su una materia che è una priorità assoluta: la sfida demografica, la natalità , sono una delle principali sfide. Non vogliamo ...

Stati generali natalità. De Palo: "Aiutare i giovani a realizzare in Italia i loro sogni lavorativi e familiari" - I dati parlano chiaro: se Governo, Regioni, Comuni stanno facendo veramente delle politiche impattanti per quanto riguarda la natalità il prossimo anno ci saranno dei risultati. In grande autonomia e ...

Inaugurata "La Casa di Chiara": appartamento a Roma per ospitare famiglie e donne con gravidanze patologiche - "Sono qui per rappresentare non solo la mia vicinanza e gratitudine ma anche quella del Governo ... "Una realtà - ha proseguito - che aiuterà a sostenere maternità e natalità, due valori rispetto ai ...