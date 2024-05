Il “mercato parallelo” degli orologi di lusso | “Il più caro l’ho venduto a un milione di euro”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Se uno vuole andare all’estero e ha parecchio contante, come fa? Non può. Un modo intelligente diventa allora comprare uno e metterselo al polso. Chi controlla? Nessuno, ovviamente. Poi, se ti servono di nuovo i contanti, lo rivendi senza problemi in loco": a raccontarlo a Fanpage.it è uno dei più importanti reseller didiin Italia.