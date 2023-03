Lardini | partnership d’eccezione con Michele Franzese | presentata a Napoli in anteprima la collezione Primavera-Estate 2023

(Di giovedì 30 marzo 2023)fra il know-how sartoriale die la tradizione storica diModa: ladel brandè statainnel corso di un cocktail party svoltosi nello store diin Via Morelli / Piazza dei Martiri, dove i due nomi di eccezione della moda italiana si sono ritrovati per mostrare per la prima volta le creazioniai numerosissimi e prestigiosi amici e ospiti del mondo dello spettacolo, della moda, dello sport e dell’imprenditoria intervenuti. Tra questi ultimi, accolti da...

... l'evento di presentazione "The Added Element", durante il quale The Woolmark Company & Luna Rossa Prada Pirelli sveleranno le novita della technical; PT Torino e. Sempre attiva ...Fra i brand del terzo elenco, ci sono Prada, Missoni, Etro, Tod's, Eleventy,, Tagliatore, ... A supporto delle donne, CNMI incon Salesforce e in collaborazione con D.i. Re (Donne in ...... di PT Torino e di. Da segnarsi sul calendario anche il lancio della prima collaborazione ...The Woolmark Company & Luna Rossa Prada Pirelli sveleranno le novità della loro technical

Lardini, partnership d'eccezione con Michele Franzese: presentata a ... Il Denaro

Partnership d’eccezione fra il know-how sartoriale di Lardini e la tradizione storica di Michele Franzese Moda: la collezione Primavera – Estate 2023 del brand Lardini è stata presentata in anteprima ...Partnership d’eccezione fra il know-how sartoriale di Lardini e la tradizione storica di Michele Franzese Moda: la collezione Primavera – Estate 2023 del brand Lardini è stata presentata in anteprima ...