Imprese italiane in Africa, nasce la costola ivoriana di Cisao (Di giovedì 30 marzo 2023) Rappresentare un punto di riferimento all'interno dell'ecosistema imprenditoriale italiano che già opera in Costa d'Avorio e, al contempo, costruire sinergie e facilitare il dialogo con l'Ambasciata italiana e le istituzioni locali. Per favorire scambi commerciali e nuovi potenziali investimenti dall'Italia, contribuendo così alla crescita e allo sviluppo, anche attraverso iniziative sociali, di uno dei più importanti Paesi dell'Africa occidentale. Questi gli obiettivi condivisi da oltre trenta imprenditori e manager italiani che nei giorni scorsi, ad Abidjan, alla presenza dell'ambasciatore Arturo Luzzi, hanno deciso di costituire formalmente la delegazione ivoriana di Cisao, la Camera di Commercio italo senegalese e dell'Africa occidentale. Un primo passo per la strutturazione di un ente camerale nella capitale ...

