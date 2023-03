Di Marzio | «Inter riflette su Inzaghi De Zerbi vuole solo la Premier»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 marzo 2023) A Sky Sport, nel programma “Campo Aperto”, ha parlato il giornalista Gianluca Didella situazione che Simonesta vivendo sulla panchina dell’(vedi articolo). Le sue parole anche sull’eventuale approdo di Roberto Dein nerazzurro. RAGIONAMENTI ? Gianluca Di, a “Campo Aperto” su Sky Sport, ha parlato dell’e nello specifico della stagione di Simonecome tecnico nerazzurro: «Simonein questa stagione non riesce ad avere tutta la rosa a disposizione. E in questo è molto sfortunato perché quando può iniziare a scegliere, in quel momento qualcuno si fa male di nuovo. La società stando su di lui e lui lo sa. Magari arrivano frecciatine quando c’è una sconfitta inaspettata. Poi ...