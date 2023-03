Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPedaleRosa : Team Wilier Chiara Pierobon, fine settimana ricco di appuntamenti: - IlPedaleRosa : “Dwars door Vlaanderen”, assolo dell'olandese Demi Vollering. L'azzurra Chiara Consonni seconda, Guazzini ai piedi… - IlPedaleRosa : KTM Protek Elettrosystem, Chiara Teocchi fa festa anche in Trentino: - MichelePizze76 : RT @Eurosport_IT: Consonni, dopo la vittoria dello scorso anno, arriva seconda! La vittoria della Attraverso le Fiandre va a Demi Vollering… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Consonni, dopo la vittoria dello scorso anno, arriva seconda! La vittoria della Attraverso le Fiandre va a Demi Vollering… -

Nella volata per i piazzamenti d'onore spunta la ruota diConsonni davanti a Marianne Vos e Vittoria Guazzini (quindi quarta). Undicesimo posto per Longo - Borghini. LA NOVITA' PER VAN AERT... a Waregem arrivo solitario per l'olandese Demi Vollering (già vincitrice in stagione della Strade Bianche), ma ottimo 2° posto, prima del gruppone delle inseguitrici, perConsonni davanti a ...grazie alla sue doti tecniche, si posiziona tra le prime, e giro dopo giro riesce a mantenere la testa della corsa, aumenta il vantaggio ad ogni passaggio, tagliando il traguardo finale in ...

Ciclismo, Chiara Consonni: "Questa volta non potevo fare di più, il podio mi dà grande morale" OA Sport

Chiara Consonni ha conquistato ieri un magnifico risultato alla Dwars Door Vlaanderen Donne 2023. L’italiana dell’UAE Team ADQ si è imposta in volata sul gruppetto inseguitore dietro la solitaria Demi ...Lo aveva conosciuto nell’inverno del 1995, quando lei, danese, cercava lavoro nella Riviera romagnola e Marco era già un campione emergente nel nostro ciclismo ... Io ho la mia idea ben chiara su ...