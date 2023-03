Cerreto FdI | “La sinistra ha superato il limite col post su Donzelli a testa in giù”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ormai lahaildella decenza e in questi ultimi mesi ci sta abituando alla più bassa e violenta politica mai esistita riportandoci indietro in un passato che nessuno vuole più vivere. L’ex presidente della IX municipalità di Napoli ha pubblicato unconappeso ain giù. Un gesto che identifica chi lo fa e ben evidenzia chi sono effettivamente i fomentatori di odio. Spero che questa attualesi dissoci formalmente da quest’ignobile politica che non merita alcun tipo di commento se non totale disgusto. All’amicola mia totale solidarietà e l’invito a non indietreggiare perché c’è tanto da fare per distruggere insieme il seme dell’odio”. Lo ha dichiarato ...