Calhanoglu e gli altri | la maledizione degli infortuni nelle soste nazionali

(Di giovedì 30 marzo 2023) A casa Inter hanno quasi tirato un sospiro di sollievo dopo che gli esami strumentali hanno confermato per Hakan Chalanoglu uno muscolare all'adduttore della coscia destra con, però, la speranza di poter lavorare per rimetterlo in piedi in un paio di settimane. Possibilmente in tempo per l'andata del quarto di finale della Champions League contro il Benfica, primo tempo di un confronto che vale oltre 20 milioni di euro. E saltando come minimo un paio di giornate di campionato, dove in palio c'è una qualificazione all'Europa che conta che di milioni ne porta in dote 60, e il primo atto del confronto con la Juventus per un posto nella finale della Coppa Italia. Il Milan invece deve fare i conti con il polpaccio di Pierre Kalulu, rovinatosi nel corso della sosta con la nazionale francese in un remake - si spera con esiti meno catastrofici - di quanto accaduto in ...