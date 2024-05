Biasin | Lautaro Martinez? L’Inter oltre una cifra non va! Poi altro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 8 maggio 2024)ha parlato della situazione di. Il giornalista sostiene cheuna determinata, già presentata, non può andare. LA SITUAZIONE ? Nel suo editoriale su Tmw, Fabrizioha parlato del rinnovo di: «Marotta, Ausilio e Zanetti hanno confermato, ma prima tocca trovare un’intesa sull’ingaggio. Cosa non impossibile ma neppure semplicissima. Visto che la richiesta tocca i 10 milioncini all’anno fino al 2028 che, tradotto, sono un sacco di soldi.è arrivata a offrire fino a 8 milioni più bonus e con un minimo di buonsenso è possibile che ci si trovi a metà strada.? Difficile.non solo non può, ma non vuole ...