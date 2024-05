Hermanice, piccolo villaggio ceco al confine con la Polonia . Cechi e polacchi si sfidano in una gara di insalata di patate , che è uno dei piatti simbolo di entrambi i paesi ma che, in questo caso, rappresenta una parentesi popolare di condivisione ...

L` Inter è campione d`Italia per la ventesima volta. Lo Scudetto della seconda stella resterà impresso a imperitura memoria in tutti i tifosi...

blur: To The End, ecco il trailer del documentario sulla leggendaria band inglese - blur: To The End, ecco il trailer del documentario sulla leggendaria band inglese - In occasione dello storico ritorno sulle scene del gruppo, ecco arrivare un film documentario che racconta di questo comeback e che ripercorre storia di Damon Albarn e soci. Simbolo - assieme ai ...

Plant Milk Week dal 13 al 18 maggio: l’iniziativa di to.market Milano - Plant Milk Week dal 13 al 18 maggio: l’iniziativa di to.market Milano - Al cinema, Food for profit Non solo: mentre lo store di to.market in Viale Tunisia dedicherà molta attenzione alle bevande vegetali per sostituire il latte vaccino, giovedì 16 maggio alle 21h sarà ...

Il legame tra Anselm Kiefer e le poesie di Paul Celan nel documentario di Wim Wenders - Il legame tra Anselm Kiefer e le poesie di Paul Celan nel documentario di Wim Wenders - Wim Wenders porta al cinema l'artista tedesco Anselm Kiefer attraverso un documentario 3D dal titolo “Anselm”. Oltre che della rara potenza espressiva delle immagini, la nuova pellicola di Wenders si ...