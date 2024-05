Roma - pedone investito da un furgone sulla via del Mare | è morto sul colpo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 – Uninveste unvia deldi, l’uomo èsul. È quello che è accaduto questa mattina al chilometro 10.250, in direzione di Ostia. La vittima è ancora senza identità: nelle tasche non sono stati trovati documenti. É successo intorno alle 5 di questa mattina. Il conducente del, un 57enne italiano, si è fermato subito dopo l'impatto. Nel tratto della via delinteressato dall'incidente, al momento si viaggia a senso unico alternato. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale per ricostruire esatta dinamica dell'incidente e per risalire all'identità della vittima.