Bolzano - grande incendio nella zona artigianale Piani Il video

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 - Unè scoppiato verso le 9.15 a, nei pressi dei Magazzini generali. Un'enorme colonna di fumo si è alzata sulla città. Sul posto si stanno recando tutti i vigili del fuoco die dei dintorni. Una scuola superiore che si trova nelle vicinanze è stata evacuata. #INFOINTERVENTO: 08.05.24 - vastoin via di Mezzo aidi. Tutte le forze impiegate nello spegnimento lavorano per avere sotto controllo la situazione. pic.twitter.com/Bj43yRei3u — LFV Südtirol ? UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) May 8, 2024