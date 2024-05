Ragazze interrotte - Elisabeth Moss aveva paura di Angelina Jolie | Non ero abbastanza cool per lei

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Laera molto intimidita dalla collega durante le riprese del film di James Mangold del 1999, ospite del podcast "Let's Talk Off Camera" di Kelly Ripa per promuovere la sua nuova serie FX The Veil, ha ricordato l'esperienza sul set di, in cui era molto intimidita da. Lacirca 15 anni quando ha girato il film e ha interpretato Polly "Torch" Clark, una vittima di ustioni che soffre di schizofrenia. Il cast era composto da Winona Ryder e, quest'ultima vincitrice di un Oscar per la sua interpretazione. A causa della tensione che esiste tra i personaggi sullo schermo,ha rivelato che il set del film …

