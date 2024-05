Eurovision 2024 - ecco i primi 10 finalisti | prima semifinal - cosa è successo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Denis Shapovalov, match valevole per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Roma 2024 . Il ...

Cento anni, cento quote: il Fontanafredda lancia l'azionariato popolare per rafforzare il club - Cento anni, cento quote: il Fontanafredda lancia l'azionariato popolare per rafforzare il club - FONTANAFREDDA - In vista del centenario, il Fontanafredda appena salito in Eccellenza lancia un'iniziativa fortemente innovativa. Si tratta di una sottoscrizione societaria diffusa, la prima ...

Uppercut, al Monk la prima edizione del block party dedicato alla cultura Hip-Hop - Uppercut, al Monk la prima edizione del block party dedicato alla cultura Hip-Hop - Al via domenica 12 maggio Uppercut, la prima edizione del block party dedicato alla cultura Hip-Hop tra musica, arte e danza pensato per celebrare le discipline che hanno reso famosa quest’arte nel mo ...

Una colonna di fumo si alza su Rafah prima del previsto attacco israeliano - Una colonna di fumo si alza su Rafah prima del previsto attacco israeliano - L’esercito israeliano ha detto che stava conducendo un’operazione limitata a Rafah per uccidere i combattenti e smantellare le infrastrutture utilizzate da Hamas.