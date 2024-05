Castelvetrano - attentato dinamitardo a casa di un pregiudicato | lasciati fiori davanti all’abitazione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Pubblicato il Maggio 8, 2024 L’esplosione ieri, 7 maggio, in tarda serata. Una forte esplosione è stata avvertita ieri sera, intorno alle 23,30, in via Villa Cappello a(Trapani) per lo scoppio di un ordigno esplosivo posizionato nel gabbia scala delladi undel posto.i vigili del fuoco hanno trovato anche dei, segno evidente di unintimidatorio.Il forte boato, avvertito in tutto il quartiere Palma, non ha, fortunatamente, provocato feriti. In alcune abitazioni sono andate distrutti i vetri delle finestre.Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia diguidati dal capitano Pietro Calabrò. Foto di repertorio