Jannik Sinner - Gazzetta | curerà infortunio all’anca al J Medical della Juventus

(Di mercoledì 8 maggio 2024)il suo problemaal J, il centro medico. Come riporta ladello Sport, Il numero due del mondo ha annunciato che potrebbero non essere brevi i tempi di recupero dall’che lo terrà fuori agli Internazionali BNL d’Italia 2024. La sua presenza al Roland Garros, ad oggi, sembrerebbe in forte dubbio. La riabilitazione prevederà degli esercizi in acqua, per non sforzare troppo la zona interessata. Anche Matteo Berrettini in passato aveva fatto accertamenti al J. SportFace.

