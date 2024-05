Traffico Roma del 08-05-2024 ore 10 | 00

(Di mercoledì 8 maggio 2024) LuceverdeMary trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare esiste in coda in carreggiata esterna Traduci the Tiburtina e Cassia bis a cosa della presenza di un incidente altro incidente lungo la carreggiata interna che sta provocando incolonnamenti Traduci the Prenestina e Laurentina coda per incidente sulla tangenziale Tra l’uscita Tiburtina e Salaria direzione stadio sul tratto UrbanoL’Aquila incolonnamenti dal raccordo alla tangenziale est lavori su Viale del Muro Torto si tratta di una riduzione della carreggiata che sta provocando rallentamenti tra piazzale Flaminio a viale del Galoppatoio edizione Porta Pia via Aurelia la polizia locale Ci segnala strada temporaneamente chiusa tra via di Porta Cavalleggeri piazza Gregorio VII per alcuni rilievi tecnici fuori raccordo è sempre sulle code pertra ...

Una fine terribile per una giovane alle porte di Roma . L'ha uccisa uno Pneumatico che a causa di un incidente si è stacca to da un'auto ed è rimbalzato sulla ...

Una fine terribile per una giovane alle porte di Roma . L'ha uccisa uno Pneumatico che a causa di un incidente si è stacca to da un'auto ed è rimbalzato sulla ...

Oggi il Giro d'Italia a Genova, ecco come cambia la viabilità in città - Oggi il Giro d'Italia a Genova, ecco come cambia la viabilità in città - Più di 180 poliziotti della Polizia Locale, 100 strade chiuse e già decine di veicoli rimossi in divieto di sosta a partire da ieri sera ...

Roma, pedone investito da un furgone sulla via del Mare: è morto sul colpo - roma, pedone investito da un furgone sulla via del Mare: è morto sul colpo - roma, 8 maggio 2024 – Un furgone investe un pedone sulla via del Mare di roma, l’uomo è morto sul colpo. È quello che è accaduto questa mattina al chilometro 10.250, in direzione di Ostia. La vittima ...

Giubileo Roma – La notte scorsa il sopralluogo del sindaco Gualtieri sui lavori in corso in via Prenestina - Giubileo roma – La notte scorsa il sopralluogo del sindaco Gualtieri sui lavori in corso in via Prenestina - Sono in corso i lavori stradali notturni su via Prenestina nel Municipio V. Le lavorazioni si estendono su una lunghezza complessiva di 8,3 km da Piazzale Labicano fino allo svincolo del GRA e termine ...