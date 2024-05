Inter - Pavard | Siamo un grande grupp - l’Italia può fare bene agli Europei

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il difensore dell’, Benjamin, si è raccontato in una lungavista a Repubblica: “uno e abbiamo meritato la seconda stella. Posso dire che al Bayern Monaco si festeggia di meno quando si vince. Ho scelto di venire qui all’perché in Germania avevo vinto tutto e volevo una nuova avventura. Volevo conoscere e scopriree il calcio italiano. Qui Inzaghi mi fa giocare nel ruolo che preferisco, ovvero il centrale di difesa, ma possoanche il terzino. Non ho ancora segnato il mio primo gol all’, ma mi piacerebbe farlo nel Derby o contro la Juventus. Lautaro è unapersona e un capitano perfetto. Ha tutte le caratteristiche del vero leader. Spero ...

