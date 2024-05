Napoli - cade dallo scooter | uomo di 65 anni muore in via Santacroce

Napoli anticipa il futuro della sanità in Italia. L’Istituto dei tumori Pascale si conferma come centro di eccellenza, diventando il primo ospedale italiano ad utilizzare l’ultima generazione di robot chirurgico monoportale . Il nuovo dispositivo, ...

Terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi, aprile segna un nuovo record: «Mai così tante scosse dall'inizio della crisi bradisimica del 2005» - Terremoto napoli e Campi Flegrei oggi, aprile segna un nuovo record: «Mai così tante scosse dall'inizio della crisi bradisimica del 2005» - La frequenza sismica nei Campi Flegrei è notevolmente aumentata nelle ultime settimane. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano, ad oggi, hanno registrato 2.384 eventi ...

Pipì in testa dal terrazzo condominiale e minacce: "Eccellenza Gratteri così non si può andare avanti" - Pipì in testa dal terrazzo condominiale e minacce: "Eccellenza Gratteri così non si può andare avanti" - Il titolo è già mitico in tutti i sensi: “Il Grifone”. Il sottotitolo più che promettente: Come la tecnologia sta cambiando volto della Ndrangheta. La location poi è da urlo: il terrazzo piu’ panorami ...

Indie a Napoli: provati i videogiochi indipendenti presenti al Comicon - Indie a napoli: provati i videogiochi indipendenti presenti al Comicon - Di pari passo con il napoli Comicon tutto, sta crescendo anche la parte videoludica della fiera partenopea che occupa stabilmente due interi padiglioni della Mostra d'Oltremare. La voce grossa la fann ...