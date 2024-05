Incendio a Bolzano in zona Piani nei pressi dei Magazzini generali - evacuata una scuola | nube nera sulla città

Un Grande incendio ha interessato la zona artigianale Piani a Bolzano . I vigili del fuoco sono accorsi sul posto per le operazioni di spegnimento: evacuata una scuola superiore .Continua a leggere

