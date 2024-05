Ultras Juventus annunciano | Non tifiamo più in casa - solo in trasferta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Glidellanon tiferanno più nelle ultime partite indi campionato. I gruppi principali della curva sud (Viking, Tradizione, Nab, Antichi Valori, Primo Novembre e Nord Est) bianconera hanno annunciato che non tiferanno più durante le partitelinghe, main. Il motivo è la condanna di alcuni loro leader per associazione a delinquere e estorsione consumata e per sei misure cautelari della Digos torinese per altrettantiaccusati di aver rapinato un tifoso del Siviglia. “Per noi il campionato infinisce qui. Abbiamo messo tutto il nostro impegno, passione, tempo per far tornare la Curva Sud il 12/o uomo in campo. Le ultime sentenze e quanto si è detto e scritto con situazioni quasi chirurgiche e studiate a ...

IL MATTINO - Conte pronto a ridursi l'ingaggio per tornare, ma ADL ha mollato la presa - IL MATTINO - Conte pronto a ridursi l'ingaggio per tornare, ma ADL ha mollato la presa - Il Mattino ha fatto il punto su Antonio Conte, ex allenatore di Inter e juventus tra le altre, e sull'interesse del Napoli per lui: "Non va dimenticato il nome di Antonio Conte di cui si sono perse le ...

COPPA ITALIA - Venduti già 55mila biglietti per la finale dell'Olimpico tra Atalanta e Juventus - COPPA ITALIA - Venduti già 55mila biglietti per la finale dell'Olimpico tra Atalanta e juventus - Cresce l'attesa per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024 tra Atalanta e juventus, in programma allo stadio 'Olimpico' di Roma il prossimo 15 maggio alle ore 21.00. Superata quota 55mila bi ...