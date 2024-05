Prato per la vita - la tappa di Santa Maria a Colonica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 – Con partenza libera dalla 19.30 alle 20.15, complice il ritorno del bel tempo, è stata buona la partecipazione podistica in questa secondadi “per la”, organizzata dalla Uisp in collaborazione con le società podistiche sul territorio. Si ripropone la formula con iscrizione a 2 euro, incasso che una volta sottratte le spese organizzative, sarà devoluto alla "San Vincenzo dei Paoli" per dare aiuto economico alle persone bisognose ed alla "ASD Special Team ONLUS" che opera promuovere sport e inclusività. Percorso di 8 Km e mini camminata di 4 Km. Il prossimo appuntamento è per il 9 maggio al Black Out Iolo, sempre con partenza libera dalle 19.30 alle 20.15. I successivi appuntamenti sono previsti per: 14 maggio Poggio a Caiano 23 maggio Borgonuovo 16 maggio Mezzana 21 maggio ...