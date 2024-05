Isola dei Famosi 2024 - il recap e anticipazioni della prossima puntata 8 MAGGIO 2024

Il reality di Canale 5 fatica negli ascolti, e la colpa è di una linea editoriale che si è dimenticata il motivo per cui la gente ha sempre guardato l' Isola

Nella prima serata di ieri, lunedì 6 maggio, è andata in onda la settima puntata dell' Isola dei Famosi 2024. Chi è stato Eliminato? Scopriamo quali sono state le percentuali e come sono andate le nuove nomination. Isola dei Famosi: chi è stato ...