Pressing dall’estero per Kvara | De Laurentiis ha deciso - la richiesta è folle

(Di mercoledì 8 maggio 2024)tskhelia dovrebbe essere uno dei pochi punti fermi da cui ripartire in casa Napoli, sul georgiano però c’è grande movimento. In estate sarà rivoluzione. Saranno davvero in pochi secondo le ultime indiscrezioni a restare sotto l’ombra del Vesuvio, o meglio, chiunque potrebbe partire a seguito di una delle stagioni più imbarazzanti dell’era Aurelio De. Nonostante lo scudetto, che ha di diritto fatto entrare i partenopei nella storia del club, le indegne prestazioni di questi mesi hanno condotto la proprietà ad una profonda valutazione, senza alcun tipo di sconto, a nessuno. Saranno davvero in pochi i calciatori da cui si ripartirà con certezza, tra questi Khvichatskhelia. L’esterno offensivo, out nell’ultimo turno di Udine a causa di alcuni acciacchi fisici, è in trattativa con il club per il rinnovo: ad oggi, ...