Meteo - il Ciclone Normanno raggiunge il Sud | forti piogge e temporali

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – Maltempo nelle prossime ore sul meridione italiano a causa del, con lepiù intense attese sulla Sicilia. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma che la bassa pressione, scivolata negli ultimi 2 giorni dalla Normandia verso l’Italia centro settentrionale, sta attualmente attraversando il Canale di Sardegna per portarsi sulle estreme L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al ...

Maltempo e piogge da nord a sud, alla faccia della primavera. È la previsione di Lorenzo Tedici, Meteo rologo di Meteo .it, che anticipa l’arrivo in Italia del ciclone normanno . “Porterà piogge e temporali con locali grandinate su tutto il nord e tra ...

Ciclone normanno arriva in Italia, è allerta meteo: dove e quando piove (e quanto dura), le previsioni fino al weekend - ciclone normanno arriva in Italia, è allerta meteo: dove e quando piove (e quanto dura), le previsioni fino al weekend - Da venerdì, invece, avremo un miglioramento generale: il ciclone si allontanerà verso la Grecia e resterà solo una diffusa instabilità tra Calabria e Sicilia a ridosso dei rilievi, con un fine ...

Meteo, arriva il ciclone normanno: allerta gialla e temporali in 5 regioni - Meteo, arriva il ciclone normanno: allerta gialla e temporali in 5 regioni - Oggi allerta gialla per il maltempo in 5 regioni del Sud Italia: Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia. Il ciclone normanno si sta spostando al Sud, dando vita a temporali anche di forte ...

IL CICLONE NORMANNO - IL ciclone normanno - La bassa pressione, scivolata negli ultimi due giorni dalla Normandia verso l’Italia centro settentrionale, sta attualmente attraversando il canale di Sardegna per portarsi sulle estreme regioni merid ...