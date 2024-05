Tutto il ciclismo di Gianni Rodari

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Poi inventarono delle biciclette con la ruota davanti così alta che il Giro d’Italia si faceva così: al via i corridori scattavano e quello che arrivava per primo in cima alla bicicletta aveva vinto la corsa”., in “Perché la bicicletta va avanti”, da “Il libro dei perché” (Einaudi). Era lui, il primo a giocare e sfrecciare. Era lui, il primo a rovesciare il mondo e cambiare i punti di vista. Era lui, il primo a pedalare indietro e in alto. Era lui, il primo a stare dalla parte dei bambini e delle bambine. Era lui, il primo a trasformare le parole in filastrocche, i libri in canarini o rondini, le pagine in ali. Perché era lui, il primo a rendere la vita così leggera, aeronautica, a pedali. Omegna, 1920, e Roma, 1980. Supplente, poi maestro, poi giornalista, poi scrittore. Intanto, la guerra, il Partito comunista, il matrimonio, ...