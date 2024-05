Il ruolo delle banche per l’Esg | tre eccellenze italiane

Le polemiche generate dalle sanzioni alla Russia, decise dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, non finiscono mai. Dapprima perché è apparso subito evidente come il prezzo di quelle decisioni da parte dei governi occidentali abbiano finito per ...

Popolare di Sondrio: utile netto di 145 milioni - Popolare di Sondrio: utile netto di 145 milioni - Banca Popolare di Sondrio ha messo a segno il miglior trimestre ... Il margine di interesse è cresciuto del 39% a 267 milioni, mentre le commissioni nette da servizi sono salite del 10,8% a 106,9 ...

Borse oggi in diretta | Europa attesa in calo. Frena meno del previsto la produzione industriale in Germania - Borse oggi in diretta | Europa attesa in calo. Frena meno del previsto la produzione industriale in Germania - A Milano occhio a Bper Banca, Unicredit, Mps, Banco Bpm, Terna, Ferrari, Leonardo, Iren, Safilo, Tod’s e Avio Sul listino milnaese tengono banco le trimestrali. Oggi, 8 maggio, tra gli altri, sono in ...

Azioni Banco BPM saliranno fino a 7,8 euro Assist diretto dalla trimestrale - Azioni Banco BPM saliranno fino a 7,8 euro Assist diretto dalla trimestrale - Ieri sera dopo la chiusura delle contrattazioni su Borsa Italiana il management di Banco BPM ha diffuso i conti del primo trimestre 2024. La valutazione del mercato sulla trimestrale Banco BPM ci sarà ...