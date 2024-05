Sicurezza - Borgo 4 0 in piazza a Napoli domani per Sii saggi - guida sicuro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per unasicura. È questo l’obiettivo di “Siio,”, giunta alla decima edizione, promosso dalla Regione Campania, Comune die attuato dall’Anci Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani. La manifestazione si concluderà, giovedì 9 maggio, dalle 10 alle 16 inMunicipio con la premiazione del concorso di idee “Inventa una soluzione per lastradale” all’interno del “Villaggio sullastradale”. L’aspetto tecnico della manifestazione è affidato al Gruppo Almas di Paolo Scuderi, presente all’evento anche in qualità di presidente di Anfia Automotive, soggetto gestore del progetto4.0. E ...

(Adnkronos) – Investita e uccisa da un suv mentre si mette alla guida della sua auto. L'investitore non si ferma a prestare soccorso e si dà alla fuga. È morta all'uscita di un locale una 21enne di Napoli . La giovane era in compagnia di alcune ...

È accaduto all'alba di oggi in via Cattolica, mentre la giovane si metteva alla guida . L'investitore non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga Investita e uccisa da un suv mentre si mette alla guida della sua auto. L'investitore ...

Alla scoperta degli hotel italiani premiati con le chiavi Michelin - Alla scoperta degli hotel italiani premiati con le chiavi Michelin - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Tasto stop per Antonio Conte: l'ex ct ancora senza squadra - Tasto stop per Antonio Conte: l'ex ct ancora senza squadra - È da tutti considerato il miglior allenatore in circolazione ancora senza una panchina, eppure nessuno prova a prenderlo. Così tra Juve, ...

Centrocampo con i muscoli, Manna mette in lista un francese ed un uruguaiano - Centrocampo con i muscoli, Manna mette in lista un francese ed un uruguaiano - L a stagione non è ancora tramontata, ma è già l’alba del tempo dei bilanci. Il napoli saluta la new era – come da slogan post scudetto – e si prepara ad entrare in quella nuovissima: è così che dovrà ...