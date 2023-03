Borseggiatrici | Valerio Staffelli minacciato con un masso

(Di giovedì 30 marzo 2023) commenta 'Striscia la Notizia' torna a indagare sulle vecchie e nuove tecniche di furto nel centro di Milano e in metropolitana. Alcuni cittadini hanno fatto sapere al Tg satirico che la tecnica del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ambrosino6 : ?? Borseggi rom: ecco dove vanno a finire i documenti rubati ??Grazie a Valerio Staffelli scopriamo dove vanno a fi… - cicciodevilla : RT @LucillaMasini: La Camera accoglie la richiesta di riformare la pena per borseggiatrici e ladre incinte. Quindi Valerio Staffelli andrà… - LucillaMasini : La Camera accoglie la richiesta di riformare la pena per borseggiatrici e ladre incinte. Quindi Valerio Staffelli a… -

...Ancherom, il vincitore del Grande Fratello : 'Fino ai 12 anni ho fatto lo stesso, mi ha insegnato mio padre' A smascherare una ragazza che opera in questo modo è l'inviato...... nel servizio in onda giovedì 23 marzo su Canale 5Staffelli si focalizza sulle pratiche illegali nei pressi della stazione Centrale , luogo preso di mira anche dalle. 'Ci ...... ma la gente che affolla la Stazione Centrale filma lecariche di banconote e di ... "Quelle immagini dovrebbero essere consegnate alle forze dell'ordine - spiega al Giornalede ...

Borseggiatrici a Milano, Valerio Staffelli e la battaglia a Striscia ... Open

"Striscia la Notizia" torna a indagare sulle tecniche di furto nel centro di Milano e in metropolitana e viene minacciato ...Oggi si è svolta una conferenza stampa in Senato della famiglia di Stefano Dal Corso con la senatrice Ilaria Cucchi, per chiedere chiarezza sulla morte del detenuto di 42 anni lo scorso 12 ottobre ne ...