Berlusconi dimesso dal San Raffaele | con chi lo beccano

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il leader di Forza Italia, Silvio, ha appena lasciato in auto l'ospedale Sandi Milano dove era ricoverato da lunedì scorso. In macchina con lui la compagna Marta Fascina. Il Cavaliere con un cenno della mano ha salutato i cronisti e i curiosi che lo attendevano all'esterno della struttura.

ultimora_pol : Silvio #Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele - infoitsalute : Sivio Berlusconi dimesso dall'ospedale: il leader di FI lascia il "San Raffaele" - TuttoSuMilano : Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di #Milano - tempoweb : #Berlusconi in auto saluta e va via: il Cav dimesso dall'ospedale #30marzo

Silvio Berlusconi e' stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader FI ed ex presidente del Consiglio era ricoverato per controlli di routine da lunedi' scorso. Il leader di Forza Italia era ricoverato da lunedì per ... MILANO ( ITALPRESS ) " Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da lunedì per effettuare visite di controllo.

Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dal 27 marzo. Inizialmente si era parlato di esami di routine e di dimissioni attese entro poche ore, ma il leader di Forza…