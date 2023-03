Atp Masters 1000 Miami 2023: il montepremi e il prize money (Di giovedì 30 marzo 2023) Il montepremi e il prize money dell’Atp Masters 1000 di Miami 2023, prestigioso evento a stelle e strisce in programma sul cemento outdoor californiano. Come accaduto già ad Indian Wells sono tanti gli attesi, a partire da Novak Djokovic e Rafael Nadal, che vedremo direttamente a Monte Carlo con ogni probabilità. Non è dato sapere quando invece tornerà sul tour Nick Kyrgios, ma la certezza è che non lo vedremo in Florida. Quindi Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev saranno nuovamente le prime due teste di serie del tabellone, con tanti outsiders pronti a dar battaglia. Tra questi, ovviamente, il nostro Jannik Sinner. Anche a Miami saranno cinque gli azzurri nel tabellone principale: oltre all’altoatesino ci saranno Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Ile ildell’Atpdi, prestigioso evento a stelle e strisce in programma sul cemento outdoor californiano. Come accaduto già ad Indian Wells sono tanti gli attesi, a partire da Novak Djokovic e Rafael Nadal, che vedremo direttamente a Monte Carlo con ogni probabilità. Non è dato sapere quando invece tornerà sul tour Nick Kyrgios, ma la certezza è che non lo vedremo in Florida. Quindi Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev saranno nuovamente le prime due teste di serie del tabellone, con tanti outsiders pronti a dar battaglia. Tra questi, ovviamente, il nostro Jannik Sinner. Anche asaranno cinque gli azzurri nel tabellone principale: oltre all’altoatesino ci saranno Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessan08219321 : RT @Eurosport_IT: Sinner raggiunge Fognini per numero di semifinali nei Masters 1000 ???? ?? - AndreaBettega1 : RT @Eurosport_IT: Sinner raggiunge Fognini per numero di semifinali nei Masters 1000 ???? ?? - robertina19899 : RT @Eurosport_IT: Sinner raggiunge Fognini per numero di semifinali nei Masters 1000 ???? ?? - sinneristi1 : RT @Ubitennis: ATP Miami: inarrestabile Sinner, un'altra semifinale Masters 1000 - sinneristi1 : RT @Eurosport_IT: Sinner raggiunge Fognini per numero di semifinali nei Masters 1000 ???? ?? -