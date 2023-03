(Di giovedì 30 marzo 2023) E’ statoa Minsk, in Bielo, l’uomo fuggito dagli arresti domiciliari dopo essere stato condannato a due anni di carcere con l’accusa di averlasui social media a causa dei disegni contro la guerrafiglia 13enne. A dare la notizia è il Guardian, secondo cuiè stato separato dalla figlia di 13 anni da quando è stato messo agli arresti domiciliari: l’adolescente è stata trasferita invece in un centro di accoglienza statale. L’uomo è stato condannato per le sue critiche alle politiche del Cremlino nei post sui social media. La polizia ha indagato su di lui dopo che nell’aprile 2022 la figlia Maria aveva disegnato adei razzi lanciati contro una famiglia ucraina con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Arrestato Alexei Moskalyo, il papà della bimba che fece un disegno ‘pacifista’ a scuola: “Ha screditato la Russia” - MLFranciolini : RT @RaiNews: Il caso di Alexei Moskalev: la polizia russa ha indagato su di lui perché la figlia Maria aveva disegnato dei razzi lanciati c… - RaiNews : Il caso di Alexei Moskalev: la polizia russa ha indagato su di lui perché la figlia Maria aveva disegnato dei razzi… -

Sarebbe statoa Minsk, in Bielorussia,Moskalev, l'uomo russo fuggito dopo la condanna a due anni con l'accusa di aver screditato la Russia sui social media per aver pubblicato un disegno della ...Liubov Sobool, una delle più famose dissidenti russe, collega di Alexey Navalny, non ha dubbi: "Peskov mente sfacciatamente nel caso controMoskalev". Non solo il Cremlino lo condanna, lo ...Ma dopo qualche tempo, si è saputo che la polizia stava cercando il padre: il 1 marzo,è stato, e il giorno successivo è stato posto agli arresti domiciliari. Dal 1 marzo, Masha è ...

Arrestato Alexei Moskalev: era stato condannato dopo i disegni ... Fanpage.it

E’ stato arrestato a Minsk, in Bielorussia, Alexei Moskalyo, l’uomo fuggito dagli arresti domiciliari dopo essere stato condannato a due anni di carcere con l’accusa di aver screditato la Russia sui ...Sarebbe stato arrestato a Minsk, in Bielorussia, Alexei Moskalyo, l'uomo russo fuggito dopo la condanna a due anni con l'accusa di aver screditato la Russia sui social media seguita a un disegno della ...