Aprile a tutto gas: solo quattro giorni senza match (Di giovedì 30 marzo 2023) Calendario partite Aprile 2023 – Sarà un Aprile di fuoco quello che vedrà coinvolti i club italiani. Tra il 1° del mese – il sabato che arriverà – e il giorno 30 del mese, le squadre del massimo campionato italiano scenderanno in campo per ben 26 volte tra le varie giornate di Serie A, le sfide L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 marzo 2023) Calendario partite2023 – Sarà undi fuoco quello che vedrà coinvolti i club italiani. Tra il 1° del mese – il sabato che arriverà – e il giorno 30 del mese, le squadre del massimo campionato italiano scenderanno in campo per ben 26 volte tra le varie giornate di Serie A, le sfide L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : Il 25 marzo 1950, Cesare Pavese scrive “You, wind of March”, poesia dedicata a Constance Dowling. Poche settimane… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Aprile a tutto gas: solo quattro giorni senza match per le squadre italiane. #Inter, #Juventus e #Fiorentina le più impe… - CalcioFinanza : Aprile a tutto gas: solo quattro giorni senza match per le squadre italiane. #Inter, #Juventus e #Fiorentina le più… - iam__kappa : RT @Matthewjumped: Calhanoglu salta tutto aprile e gagliardini che diventa automaticamente primo sostituto in panchina - MaxFerrari : #Finlandia. Se tutto va bene dopo le elezioni del 2 Aprile la Finlandia e l'Europa si libereranno della party-giana… -