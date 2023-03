Meloni vuole una Serie A più italiana: limiti alle rose e voglia di puntare sui vivai (Di mercoledì 29 marzo 2023) Modello Barcellona per le società di calcio grazie al ricorso allo strumento dell'azionariato popolare nelle società sportive professionistiche o dilettantistiche, anche attraverso le piattaforme autorizzate di ‘crowdfunding', e salvaguardia dei vivai italiani con una delega al governo per «la modifica del sistema del calcio al fine di favorire l'ingresso e la crescita di atleti di formazione del nostro Paese». La politica cerca di soccorrere il calcio malato di debiti, ma soprattutto tenta di fornire un 'assist' per trovare soluzioni all'eccessivo numero di calciatori stranieri nel nostro campionato. Un disegno di legge presentato a palazzo Madama da Fratelli d'Italia e visionato dall'AGI, a prima firma Rapani (a sostenerlo sono 14 senatori), punta a modificare le regole del gioco. Spicca innanzitutto l'articolo 5 del ddl che chiama in causa l'esecutivo «al ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Modello Barcellona per le società di calcio grazie al ricorso allo strumento dell'azionariato popolare nelle società sportive professionistiche o dilettantistiche, anche attraverso le piattaforme autorizzate di ‘crowdfunding', e salvaguardia deiitaliani con una delega al governo per «la modifica del sistema del calcio al fine di favorire l'ingresso e la crescita di atleti di formazione del nostro Paese». La politica cerca di soccorrere il calcio malato di debiti, ma soprattutto tenta di fornire un 'assist' per trovare soluzioni all'eccessivo numero di calciatori stranieri nel nostro campionato. Un disegno di legge presentato a palazzo Madama da Fratelli d'Italia e visionato dall'AGI, a prima firma Rapani (a sostenerlo sono 14 senatori), punta a modificare le regole del gioco. Spicca innanzitutto l'articolo 5 del ddl che chiama in causa l'esecutivo «al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : La sanità è la vera emergenza italiana. Se Meloni non vuole che il SSN collassi definitivamente sotto il suo Govern… - espressonline : «Il governo Meloni vuole orbanizzare l’Italia»: il caso delle #famigliearcobaleno approda in Europa - di… - marattin : A GIORGIA….E MO’ BASTA PERÒ EH. Appello alla Presidente Meloni: se non vuole ratificare la riforma del Mes, pace. N… - SirJohn2024 : RT @vitalbaa: Se qualcuno di @coldiretti vuole contattarmi, gli spiegherò come il decreto cui Meloni ha brindato insieme loro come fosse un… - RitaArso : RT @vitalbaa: Se qualcuno di @coldiretti vuole contattarmi, gli spiegherò come il decreto cui Meloni ha brindato insieme loro come fosse un… -