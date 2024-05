Studente italiano arrestato a Miami - alla brutalità si risponde con la giustizia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Ancor più che la crudezza delle immagini, è lo strazio delle urla a lasciare senza fiato: l’implorare, il dibattersi disperato di un ragazzo di 25 anni, unouniversitario, circondato da quattro uomini in divisa. La violenza in presa diretta, ladocumentata attraverso la prospettiva stretta di una bodycam che si avventa sulla vittima. Legato, incaprettato e lasciato a terra per tredici minuti, annichilito, umiliato. Poteva morire soffocato. È sopravvissuto e adesso chiede. Il volto di Matteo Falcinelli, 25 anni, dopo il pestaggio subito dagli agenti in strada e dentro la stazione di polizia in cui è stato portato successivamente al suo arresto È difficile scrivere queste parole, associarle a quelle immagini - che abbiamo deciso di pubblicare per cristallizzare l’ignominia del reato - e non provare ...