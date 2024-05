F1 GP Miami - Vasseur | Buon risultat - domani importante partire bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) “Nel complesso abbiamo ottenuto uno, dato chemo in seconda e terza posizione. C’è anche un po’ di frustrazione perché speravamo di poter fare ancora meglio, ma è stato difficile per tutti fare ungiro in queste condizioni“. Lo afferma Frederic, team principal della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del GP di. “Stamattina eravamo un po’ più lenti rispetto a Verstappen,saràfare un primo giro pulito e prendere il DRS, è un aspetto moltoqui a. Sarà una gara lunga, in cui un fattore determinante è rappresentato dal degrado gomme. Oggi non abbiamo avuto problemi nella sprint, vedremo in gara“, aggiunge. “Se devo ...