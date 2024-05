Bomba di mercato | Lukaku al Napoli - può accadere in un caso

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 5 maggio 2024) In casasi lavora già alla prossima stagione. Ildel club azzurro potrebbe collegarsi con il futuro di Romelu. La stagione in corso è stata tutt’altro che positiva per il. Dopo lo Scudetto ottenuto nell’ultima annata, la squadra non è riuscita a ripetersi. Le difficoltà son state chiare fin dal primo momento, motivo per il quale si son succeduti ben tre allenatori diversi. A preoccupare Aurelio De Laurentiis, però, sono state anche le prestazioni dei calciatori. Quest’ultimi, troppo spesso hanno dimostrato di non essere nelle condizioni migliori, motivo per il quale i punti ottenuti in classifica sottolineano il ritardo della squadra. A causa dei motivi sopracitati, il presidente del club starebbe valutando una mini rivoluzione che andrebbe a “colpire” anche diversi big. Tra i calciatori ...